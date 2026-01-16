Европа загнала себя в тупик угрозами в адрес Российской Федерации, пишет American Conservative (AC).

Во время переговоров украинская и европейская стороны, возможно, надеются подчеркнуть, что именно Россия говорит «нет», поделился своей точкой зрения автор публикации.

И в их последней позиции (и не только в ней), как отмечает обозреватель издания, есть много такого, на что Москва именно так и сказала бы.

«Но, как ни странно, Европа, похоже, загнала себя в угол, и России не обязательно говорить "нет", потому что это сделает Европа», — отмечается в статье.

В материале речь идет о том, что в результате последнего раунда переговоров в Париже было принято заявление и даны определенные обещания, содержащие как минимум три пункта, на которые Европе самой будет трудно согласиться, если только ее к этому не принудят США.

Первый пункт связан с финансированием ВСУ, но непопулярным европейским правительствам, чьи экономки находятся в плачевном состоянии, и которые уже потратили $350 млрд на Украину, будет крайне сложно выполнить это обещание, отмечает колумнист.

Второй пункт — принятие Украины в Европейский союз (ЕС) в качестве компенсации за закрытие дверей в Североатлантический альянс. Однако европейское объединение с трудом достигает консенсуса даже по вопросу членства бывшей советской республики, не говоря уже о немедленном вступлении, подчеркнул журналист.

Третий пункт — это обязательство европейского военного контингента поддерживать мир на Украине. Сообщается, что Старый свет давно заявляет, что не может разместить вооруженные силы на украинской территории без военной поддержки со стороны Соединенных Штатов. Но по результатам встречи так называемой коалиции желающих в Париже соответствующее обязательство не содержится и даже в вопросе обязательств Европы оно слишком расплывчато.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва открыта к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, если они носят серьезный характер.