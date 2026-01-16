В Киеве допустили расселение оставшихся без электричества домов

Депутат Киевского городского совета Марина Порошенко заявила, что некоторые дома в Киеве, оставшиеся без света и отопления, возможно, придется расселить. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам депутата, некоторые здания в Киеве находятся в «более критическом состоянии». Восстановить электроснабжение и отопление в них сложно.

«Если этого не произойдет в ближайшее время, то тогда встанет вопрос о расселении таких домов», - сообщила Порошенко.

Депутат отметила, что количество таких домов известно, но не раскрывается. По ее словам, это закрытые данные.

Тринадцатого января в Киеве сообщили, что без света в городе остались около 500 многоэтажных домов. До этого сообщалось, что в шести тысячах киевских домов пропало отопление.