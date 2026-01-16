В Киеве четвертый день подряд продолжается блэкаут

В Киеве четвертые сутки подряд продлевают блэкаут. Об этом сообщил киевский филиал энергетического холдинга "ДТЭК".

"По приказу "Укрэнерго" введены экстренные отключения электроэнергии", - сообщили в пресс-службе холдинга.

Предыдущие три дня в украинской столице также вводились экстренные отключения света.

В ночь на 13 января российские войска нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре и предприятиям, имеющим отношение к Вооруженным силам Украины. Министерство энергетики Украины заявило о перебоях с электроснабжением в Киеве и ряде областей, включая Киевскую, Одесскую, Харьковскую, Днепропетровскую и Черниговскую, из-за повреждений энергообъектов.

В тот же день жители Киева рассказали о катастрофической ситуации с энергоснабжением в городе: электричество в городе подается всего на два-три часа в сутки, отопление и водоснабжение работают с перебоями. По их словам, формальные графики отключений не соблюдаются. В пригородах ситуация еще тяжелее: там электричества нет практически постоянно, а сложности усугубляются снегом и сильным ветром.