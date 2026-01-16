Экс-президенту Южной Кореи вынесли приговор

Центральный районный суд Сеула приговорил бывшего президента страны Юн Сок Ёля к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщает Reuters.

«В пятницу суд признал бывшего президента виновным в воспрепятствовании действиям властей по исполнению ордера на арест», — сказано в сообщении.

Это первый вердикт по делам, связанным с введением им военного положения в 2024 году. Политику также предъявлены обвинения в фальсификации официальных документов и нарушении правовых процедур.

Ранее сообщалось, что прокуратура Южной Кореи запросила для экс-президента страны, отстраненного от власти вскоре после попытки госпереворота, высшую меру наказания в виде смертной казни.

3 декабря 2024 года Юн Сок Ёль объявил военное положение в Южной Корее, мотивировав свое решение необходимостью борьбы со сторонниками КНДР. Вскоре после этого он был отстранен от должности президента.