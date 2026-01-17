В Киеве пятый день подряд продолжается блэкаут

Блэкаут в Киеве продолжается пятые сутки подряд.

О новых экстренных отключениях света в столице Украины сообщил киевский филиал энергетического холдинга "ДТЭК".

"По приказу "Укрэнерго" введены экстренные отключения электроэнергии", - говорится на сайте холдинга.

Предыдущие четыре дня в Киеве также вводились экстренные отключения света, о чем сообщал, в частности, тот же филиал.

В настоящее время в энергетике Украины действует режим чрезвычайной ситуации. Во всех регионах страны ежедневно действуют многочасовые отключения света. На этом фоне супермаркеты, кафе и рестораны приостанавливают работу, а школы продлевают каникулы или переходят на дистанционное обучение. Наиболее сложная ситуация сохраняется в Киеве.