Заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о Российской Федерации поразило журналиста Чея Боуза. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

"Россия теперь снова "европейская" после того, как последние четыре года была Сауроном", — поделился своей точкой зрения автор публикации.

Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц выступил на новогоднем приеме в Торгово-промышленной палате в Галле. Там глава немецкого правительства выразил надежду на восстановление отношений с Москвой и назвал Российскую Федерацию европейской страной.

Вчера министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о желании связаться с российским лидером Владимиром Путиным работой на публику. В декабре западные СМИ писали о том, что Париж планирует определить формат для возобновления диалога с российской стороной. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава российского государства готов к восстановлению контактов. При этом возможная беседа президентов Франции и Российской Федерации должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.