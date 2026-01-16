В ЕК связали уступки Зеленского по территориям с членством Украины в ЕС
Еврокомиссия предполагает, что украинский президент Владимир Зеленский может согласиться на территориальные уступки в рамках урегулирования конфликта.
Как сообщает газета Financial Times, это произойдет в том случае, если он сможет представить потенциальное вступление Украины в Евросоюз как выигрыш от переговоров для Киева.
В МИД РФ ранее заявили, что вступление Украины в Евросоюз станет бременем для стран-участниц объединения и ослабит его.
Зеленский выдвинул России требования по окончанию конфликта
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что нынешнее украинское руководство используют тему интеграции для удержания власти, несмотря на несоответствие основным требованиям для вступления в Евросоюз.