Еврокомиссия предполагает, что украинский президент Владимир Зеленский может согласиться на территориальные уступки в рамках урегулирования конфликта.

Как сообщает газета Financial Times, это произойдет в том случае, если он сможет представить потенциальное вступление Украины в Евросоюз как выигрыш от переговоров для Киева.

В МИД РФ ранее заявили, что вступление Украины в Евросоюз станет бременем для стран-участниц объединения и ослабит его.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что нынешнее украинское руководство используют тему интеграции для удержания власти, несмотря на несоответствие основным требованиям для вступления в Евросоюз.