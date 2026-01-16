ЕС встревожился из-за Украины

Обсуждаемый Европейской комиссией (ЕК) план реформ вызвал беспокойство в странах Евросоюза (ЕС), встревоженных «далеко идущими последствиями» для сообщества. Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Отмечается , что упоминание о вступлении Украины в ЕС в 2027 году содержится в проектах обсуждаемого мирного плана. При этом по оценкам чиновников сообщества, стране может потребоваться «десятилетие на проведение реформ, необходимых для соответствия строгим критериям Брюсселя».

Согласно предварительному плану ЕК, Киев мог бы присоединиться к блоку, но «с гораздо меньшими полномочиями в принятии решений». Как отмечают авторы материала, такой подход кардинально изменит правила, которые требуют от стран соблюдения огромного количества условий в самых разных областях.

«Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер… Мы не подрываем расширение. Мы расширяем концепцию расширения. Правила были написаны более 30 лет назад. И они должны быть более гибкими», — заявил один из еврочиновников.

Однако дипломаты из стран-членов ЕС и других стран, стремящихся вступить в сообщество, заявили о «глубоком беспокойстве» по поводу этой концепции. Некоторые опасаются, что это негативно скажется на будущей стабильности блока, снизит ценность членства и расстроит другие страны.

«ЕС снова оказался между молотом и наковальней. У него нет другого выбора, кроме как ускорить вступление Украины, но это откроет ящик Пандоры с политическими и стратегическими рисками, которые никто в Брюсселе до конца не понимает», — заявил эксперт аналитической компании Eurasia Group Муджтаба Рахман.

В декабре 2025 года стало известно, что в плане по урегулированию конфликта есть пункт о вступлении Украины в ЕС к 1 января 2027 года. Однако агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что европейские чиновники считают невозможным вступление Киева в блок к этому сроку.