Что произошло в мире 16 января: путешествие по поверхности Луны и пожар в Санкт-Петербурге

16 января в мире и России произошло несколько событий, которые вошли в историю. Среди них — путешествие по поверхности Луны и пожар в Санкт-Петербурге. Подробности — в материале «Рамблера».

Путешествие по поверхности Луны

16 января 1973 года «Луноход-2» отправился в путь по Луне. До этого советская автоматическая станция «Луна-21» мягко приземлилась в кратере Лемонье на восточном берегу Моря Ясности. Путешествие продолжалось 4 месяца — до 5 мая 1973 года. За это время аппарат преодолел 42 километра, передавая на Землю фотографии и телевизионное изображение. Из-за поломки системы навигации экипаж ориентировался по окружающей местности и положению Солнца.

Пожар в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в 1718 году произошел пожар на Троицкой площади. В ночь с 15 на 16 января 1718 года сильное возгорание уничтожило здания Сената и Военной коллегии в Санкт-Петербурге. Деревянные постройки вспыхнули мгновенно, оставив после себя лишь дымящиеся руины. Этот инцидент ярко продемонстрировал уязвимость молодого города, который только начинал строиться по указу Петра I.

Выход в эфир телепередачи «Кабачок 13 стульев»

16 января 1966 года в Шаболовском телецентре впервые вышла в эфир телепередача «Кабачок 13 стульев». Этот проект быстро завоевал огромную популярность среди зрителей. В основном в роли постоянных посетителей кабачка выступали актеры Театра сатиры. Руководил созданием передачи Георгий Зелинский. За пятнадцать лет существования программы было выпущено 133 эпизода.

Октавиан Август стал первым императором Римской империи

Октавиан Август, также известный как Гай Юлий Цезарь Октавиан Август, стал первым римским императором и основателем Римской империи. Его правление длилось с 16 января 27 года до н. э. до 19 августа 14 года н. э. Он родился 23 сентября 63 года до н. э. в Риме. Октавиан происходил из состоятельной, но не знатной семьи. Он был внучатым племянником Гая Юлия Цезаря. После убийства Цезаря в 44 году до н. э., Октавиан был усыновлен им по завещанию и стал важной фигурой в политической жизни Римской республики. Благодаря поддержке многих сторонников Цезаря, его влияние росло. В 43 году до н. э., вместе с Марком Антонием и Марком Эмилием Лепидом, Октавиан создал второй триумвират с целью борьбы с общими врагами. В 27 году до н. э. сенат присвоил Октавиану титул «Август» (увековеченный богами), что укрепило его власть над Римом.

Открытие джазового клуба, в котором начинали свою карьеру The Beatles

16 января 1957 года в Ливерпуле был открыт джазовый клуб The Cavern («Пещера»). Именно здесь начинали свою карьеру будущие участники легендарной группы The Beatles: Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон. Позже к квартету присоединился Ринго Старр. С 2001 года ЮНЕСКО учредила Всемирный день The Beatles, который отмечается в день открытия клуба The Cavern.