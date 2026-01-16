Глава Минфина Франции Ролан Лескюр сообщил американскому коллеге Скотту Бессенту, что США, предприняв попытку захватить Гренландию, пересекут красную линию.

Такую информацию приводит газета Financial Times. Издание отмечает, что такой шаг поставит под угрозу экономические связи Соединённых Штатов с Европой.

Ранее в Белом доме заявили, что решение стран Европы направить войска в Гренландию не меняет планы американской администрации относительно острова.