Новая глава Венесуэлы раскритиковала США и выступила с призывом

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес раскритиковала политику США и заявила о необходимости защиты суверенитета страны. Ее слова передает CNN.

«Вся Венесуэла находится под угрозой, и поэтому я призываю к национальному единству, чтобы, ставя суверенитет на первое место, мы вели дипломатическую борьбу», — сказала она.

В частности, Родригес, описывая действия Соединенных Штатов, упоминала такие определения как «преступная экономическая блокада», «экономическая война», «морская блокада, направленная на окружение страны-экспортера энергоносителей». Однако при этом за свою речь она ни разу напрямую не упомянула президента США Дональда Трампа, ограничившись обобщенными формулировками.

Венесуэльская оппозиционерка Мачадо передала Трампу премию мира

Ранее стало известно, что Родригес и лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо борются за симпатию президента США Дональда Трампа. Политики пытаются убедить «непредсказуемого человека», что именно они — подходящие люди для руководства переходным периодом в Венесуэле.