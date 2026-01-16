Кандидат на пост посла США в Исландии извинился за шутку

Кандидат на пост посла США в Исландии Билл Лонг в интервью порталу Arctic Today извинился за шутку о том, что Исландия может стать 52-м штатом США.

"В этом не было ничего серьезного, я был с несколькими людьми, с которыми не виделся три года, и они шутили, что [спецпосланник США по Гренландии] Джефф Лэндри - это губернатор Гренландии, и они начали шутить обо мне, и если кто-то обиделся на это, то я извиняюсь", - сказал Лонг.

Как сообщало издание Politico со ссылкой на источники, Лонг во время встречи с конгрессменами в шутливой форме заявлял, что Исландия могла бы стать 52-м штатом США, а он сам может стать ее губернатором.

15 января экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль в интервью ТАСС выразила мнение, что Гренландия может стать 51-м штатом США.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ставил под вопрос право Дании на контроль над островом и заявлял, что тот должен стать частью США.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним, США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии. На нем располагается американская космическая база Питуффик, выполняющая задачи системы предупреждения о ракетном нападении и контроля арктической зоны.