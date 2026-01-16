В Китае предупредили Европу о последствиях сдачи Гренландии

Европе в вопросе Гренландии предстоит сделать выбор между суверенитетом и трансатлантической солидарностью. Об этом пишет китайской издание Global Times.

Отмечается, что Гренландия становится полигоном для геополитической проверки прочности внутри Запада, но это не просто вопрос только между США и Европой. По сравнению с реальными силовыми угрозами Соединенных Штатов и уже существующими американскими военными базами на острове, малочисленные европейские военные операции похожи на символический ответ, попытку сохранить репутацию и успокоить Данию, избегая при этом реального гнева Вашингтона, говорится в статье.

Трамп заявил, что Гренландию могут "взять" Россия или Китай

Журналисты задались вопросом, согласятся ли европейские страны на компромисс, хватит ли им мужества встать на защиту регионального мира и справедливости. Они напомнили, что десятки лет Европа позиционировала себя как защитника и проводника основанного на международном праве, а сейчас пришло время продемонстрировать это.

Авторы материала также выразили мнение, что НАТО не может принести Европе настоящую безопасность, поэтому ей необходимо задуматься о том, как построить Европу без альянса и мир без гегемонии.

Гренландия является частью королевства Дании, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов.

5 января Трамп заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

В Минобороны Дании пообещало ответный удар в случае вторжения США на остров. Однако там не уточнили, как именно будут отвечать на возможный удар со стороны американских Вооруженных сил.

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что план Трампа присоединить Гренландию к США является серьезным.

Ранее в Белом доме анонсировали встречи США и Дании по Гренландии каждые две-три недели.