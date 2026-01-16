Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

CМИ сообщают о расколе Запада из-за переговоров с Путиным

Британия сопротивляется усилиям Европы по восстановлению прямого контакта с Россией, что фиксирует дипломатический раскол в западной коалиции. Лондон до сих пор полагает, что условия окончания конфликта на Украине определяет Киев и европейские государства, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Politico.

"Великобритания разошлась во мнении с Францией и Италией по поводу того, должна ли Европа возобновить прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. <…> В четверг глава британского МИД Иветт Купер отвергла предложения Парижа и Рима о том, что европейские союзники должны рассмотреть вопрос о восстановлении дипломатического контакта с Путиным в рамках усилий по прекращению войны в Украине", — говорится в публикации.

Как отмечается в материале, Европа опасается того, что ее отодвигают на дальний план в вопросе украинского урегулирования. Однако Лондон до сих пор полагает, что именно Киев и европейские государства определяют условия окончания конфликта.

Небензя призвал США прекратить строить из себя мирового судью

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия призывает США прекратить строить из себя мирового судью и положить конец своим эскалационным действиям. Он также раскритиковал риторику Соединенных Штатов по Ирану, сообщает РИА Новости.

"Призываем инициатора сегодняшнего заседания прекратить строить из себя мирового судью и положить конец своим эскалационным действиям", - сказал Небензя на заседании Совбеза ООН по Ирану.

Кроме этого, постоянный представитель РФ раскритиковал риторику руководства США по Ирану. Он назвал ее крайне опасной и безответственной, пишет РИА Новости.

"Российская Федерация убеждена, что сегодняшнее заседание Совбеза должно рассматриваться через призму его мандата по поддержанию международного мира и безопасности и соблюдению норм международного права, а не внутриполитической обстановки в Иране. Нарушения этих норм и принципов в нынешней ситуации очевидны. К ним относится звучащая в последние дни крайне опасная и безответственная риторика руководства США", - сказал Небензя.

Мачадо заявила, что передала Трампу свою медаль Нобелевской премии мира

Венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо рассказала, что передала президенту США Дональду Трампу свою медаль Нобелевской премии мира. Произошло это в четверг во время встречи Мачадо и американского лидера в Белом доме, сообщает РИА Новости со ссылкой на Рейтер.

В своею очередь президент США Дональд Трамп поблагодарил венесуэльского оппозиционного политика за медаль Нобелевской премии мира, пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию американского лидера в социальной сети Truth Social.

"Для меня было большой честью сегодня встретиться с Марией Кориной Мачадо из Венесуэлы. Это замечательная женщина, которая прошла через очень многое. Мария вручила мне свою Нобелевскую премию мира за работу, которую я проделал. Такой прекрасный жест взаимного уважения. Спасибо, Мария!" – написал Трамп.

По информации пресс-пула Белого дома, встреча Мачадо и Трампа длилась более двух часов.

Пушков заявил, что руководство стран Европы боится Трампа

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что европейские лидеры боятся президента США Дональда Трампа, как огня. Он также высмеял решимость Европы противостоять американскому лидеру силами взвода, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию сенатора в Telegram-канале.

"Зачем Европе нужен этот фарс? Это же самодискредитация Европы. Она всегда зависела от США, ее руководители боятся Трампа, как огня, сделать они, как и Дания, ничего не могут, из НАТО в знак протеста никто не выйдет - кишка тонка", - написал Пушков.

Сенатор обратил внимание на заявление Белого дома, что планы стран Европы отправить военных в Гренландию не меняют намерения Трампа завладеть островом. Решимость Европы противостоять Трампу силами взвода - "это просто курам на смех", отметил Пушков.

Украинцы винят Зеленского в ударе "Орешника", заявили в подполье

Мирные жители Украины винят лично президента страны Владимира Зеленского и всю его администрацию в новых ударах "Орешником" по военным целям подо Львовом. Население страны считает, что их действия непосредственно спровоцировали эскалацию, которая была необходима украинским властям для продолжения воровства и реализации различных коррупционных схем, пишет РИА Новости со ссылкой на антифашистском подполье города Херсона.