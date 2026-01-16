Западная версия причин начала украинского конфликта не соответствует реальности, а отправной точкой кризиса стал государственный переворот 2014 года, заявил в интервью ТАСС французский политик, вице-председатель Международного движения русофилов Фабрис Сорлин.

По его оценке, европейские СМИ целенаправленно формируют представление, будто боевые действия начались в феврале 2022 года и стали следствием якобы внезапного решения Москвы. Сорлин считает такую трактовку искажением фактов и указывает, что конфликт имеет более глубокие корни.

Путин назвал причину конфликта на Украине

Французский политик напомнил, что в 2014 году на Украине произошла смена власти в результате «цветной революции», итогом которой стало отстранение от должности законно избранного президента Виктора Януковича. По его словам, это произошло после отказа Киева подписывать соглашение об ассоциации с Европейским союзом и при активном участии западных стран.

В качестве примеров внешнего вмешательства он указал на присутствие на киевском Майдане представителей США и Франции. В частности, речь шла о визитах бывшего заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, а также французского публициста и политика, идеолога цветных революций.

Сорлин также отметил, что задолго до 2022 года конфликт уже развивался на юго-востоке Украины. Ранее он заявлял, что в разных странах мира насчитываются сотни миллионов людей, симпатизирующих России, и сам неоднократно посещал Донбасс с гуманитарными миссиями.