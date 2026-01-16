СМИ: Британия вбивает клин в возможный диалог Европы с Путиным

Европейские попытки восстановить прямой диалог с Россией по вопросу Украины столкнулись с жестким сопротивлением со стороны Великобритании, что обнажило раскол внутри западной коалиции.

Об этом пишут американские СМИ.

«Великобритания разошлась во мнении с Францией и Италией по поводу прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Глава британского МИД Иветт Купер отвергла предложения Парижа и Рима о том, что европейские союзники должны восстановить дипломатический контакт», — сообщает Politico.

По данным журналистов, Лондон настаивает, что любые прямые контакты с Кремлем сейчас могут ослабить давление на Россию и быть восприняты как сигнал к смягчению общеевропейской линии. В то же время Франция и Италия, как следует из публикации, выступают за осторожное использование дипломатических каналов в расчете на возможный прогресс в урегулировании украинского конфликта. Издание отмечает, что разногласия проявились на фоне обсуждения дальнейшей военной и финансовой поддержки Киева и поиска долгосрочной стратегии в отношении России.

Газета подчеркивает, что спор вокруг формата общения с Москвой стал индикатором более широких трений внутри западного альянса. Часть европейских столиц, по данным Politico, ищет пути к более гибкому политическому курсу, тогда как Великобритания делает ставку на сохранение максимальной жесткости в отношении России.