У Германии есть желание достичь баланса в отношениях с Россией, которая является ее крупнейшим европейским соседом. Об этом сказал канцлер ФРГ Фридрих Мерц, выступая на новогоднем приеме Торгово-промышленной палаты Галле-Дессау и Палаты ремесленников Галле, сообщается на официальном сайте бундестага.

В своей речи Мерц назвал Россию европейской страной и подчеркнул важность поиска долгосрочного равновесия с Москвой. Он также отметил, что при условии нахождения консенсуса Германия сможет устремить свой взгляд в будущее.

Мерц заявил о желании сотрудничать с Индией «в ущерб» России

«Если нам также удастся обеспечить возвращение мира и свободы в Европу, если мы, наконец, найдем долгосрочное равновесие с нашим крупнейшим европейским соседом, <...> если мы добьемся всего этого, дамы и господа, тогда этот Европейский Союз, тогда мы, Федеративная Республика Германия, пройдем еще одно испытание, и тогда мы сможем с большой уверенностью смотреть в будущее после 2026 года», — добавил политик.

Ранее президент России Владимир Путин сказал, что для мира на Украине нужно обсуждать новую архитектуру безопасности.