Пресс-секретарь Белого дома Левитт раскритиковала журналиста NewsNation

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт резко раскритиковала журналиста телеканала NewsNation Найалла Стенэджа во время брифинга, обвинив его в предвзятости и политической ангажированности.

Она заявила, что Стенэдж является не репортёром, а «левым пропагандистом», и поставила под сомнение его право присутствовать на мероприятии Белого дома, заявив, что ему «не следовало бы сидеть на этом месте».

Поводом для конфликта стал вопрос журналиста, в котором он негативно оценил действия агента иммиграционной и таможенной полиции (ICE), застрелившего женщину в Миннеаполисе.

Левитт завершила свою реплику, пристыдив Стенэджа за его профессиональную деятельность.

