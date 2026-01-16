Раскрыто, согласилась ли Дания продать Гренландию США

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен опроверг заявления пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт о создании рабочей группы по вопросу приобретения Гренландии Соединёнными Штатами. Об этом он сказал во время брифинга.

По его словам, никаких договорённостей о подобных переговорах не существовало.

Расмуссен также предупредил, что если американская сторона в ходе консультаций не будет уважать территориальную целостность Датского королевства, встречи будут быстро прекращены.

В среду министры иностранных дел Дании и Гренландии покинули Белый дом менее чем через 1,5 часа после начала переговоров с госсекретарём США Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. По окончании встречи глава датского МИД закурил.

Левитт ранее говорила, что США и Дания якобы создали рабочую группу для продолжения технических переговоров. Обсуждения должны были проходить каждые две-три недели.