Раскрыто, согласилась ли Дания продать Гренландию США
Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен опроверг заявления пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт о создании рабочей группы по вопросу приобретения Гренландии Соединёнными Штатами. Об этом он сказал во время брифинга.
По его словам, никаких договорённостей о подобных переговорах не существовало.
Расмуссен также предупредил, что если американская сторона в ходе консультаций не будет уважать территориальную целостность Датского королевства, встречи будут быстро прекращены.
Focus: население Гренландии готовит план побега после заявлений Трампа
В среду министры иностранных дел Дании и Гренландии покинули Белый дом менее чем через 1,5 часа после начала переговоров с госсекретарём США Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. По окончании встречи глава датского МИД закурил.
Левитт ранее говорила, что США и Дания якобы создали рабочую группу для продолжения технических переговоров. Обсуждения должны были проходить каждые две-три недели.