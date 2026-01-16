Focus: население Гренландии готовит план побега после заявлений Трампа

Жители столицы Гренландии Нуука всерьез обсуждают планы эвакуации и возможного отъезда с острова на случай обострения политической ситуации вокруг статуса территории. Об этом сообщают датские СМИ со ссылкой на интервью с местной жительницей.

«Мы с моим парнем подумываем о покупке билетов на самолет в Данию. А если ничего не получится, мы всегда можем выйти в фьорд и поплавать вдоль побережья. Там мы тоже сможем выжить», — заявила гренландка Тилли Мартинусен, ее слова приводит издание Focus.

Поводом для тревоги гренландцев стали активизация интереса США к острову на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа об аннексии ее территории. По словам гренландской общественности, переломным моментом для многих стал визит в Нуук сына бывшего президента США примерно год назад. Тогда он раздавал жителям красные бейсболки с лозунгом «Сделаем Америку снова великой» и часть горожан негативно восприняли акцию.

На фоне дискуссий в Вашингтоне о расширении военного присутствия в Арктике и прежних заявлений о возможной покупке Гренландии местные жители стали чаще говорить о рисках потери контроля над природными ресурсами и внутренней политикой автономии. Часть собеседников телеканала призналась, что прорабатывает конкретные варианты выезда — к родственникам в Данию или в другие страны Северной Европы, — если ситуация вокруг острова начнет быстро меняться. В то же время власти Гренландии публично подчеркивают, что курс на расширение самоуправления остается неизменным, а любые переговоры о статусе территории возможны только в рамках договоренностей с Данией и с учетом позиции местного населения.