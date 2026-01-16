Британия обозначила дерзкие планы НАТО в Гренландии

Великобритания одобряет инициативу о проведении операции НАТО «Арктический часовой», чтобы укрепить силы Североатлантического альянса на Крайнем Севере. Об этом сообщила глава британского МИД Иветт Купер, пишет Politico.

«Мы хотим, чтобы роль НАТО усилилась и чтобы НАТО удвоила усилия по обеспечению безопасности в Арктике и разработала подход "Арктический часовой», — отметила Купер, беседуя с журналистами издания во время своего визита в Норвегию.

По словам дипломата, «Арктический часовой» похож на операцию «Балтийский часовой» и «Восточный часовой». Ее цель — охватить весь «Крайний Север», включая Гренландию, Исландию, Финляндию и морские пути в регионе. Она также допустила идею проведения военных учений НАТО в Гренландии.

Инициативу поддержал и министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

«Мы видим, что страны, которые были менее заинтересованы в Арктике, теперь проявляют больший интерес», — уточнил он.

Ранее о готовности отправить войска на остров заявила Эстония. Впрочем, глава МИД республики Магнус Цахкна не решился уточнять размер возможного контингента.