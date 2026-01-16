В Италии высказались об угрожающей России и США «кучке шутов»

Европейцы угрожают России, но при этом не могут защитить Гренландию, отправляя туда совсем немногочисленные силы. Об этом в своем Telegram-канале заявил итальянский политический обозреватель Джузеппе Саламоне.

© Лента.ру

По его словам, отправка десятков солдат на остров «вызывает страх» как в Вашингтоне, так и в Москве. Он посоветовал России и США «быть осторожнее» с Европой.

«Великобритания отправила одного военного, Норвегия — двух. Германия не скупится и отправила 13 военных. Франция — целых 15 военных! Кстати, это те самые люди, которые заявляли, что смогут нанести поражение России. Кучка шутов», — сказал эксперт.

В России высмеяли планы НАТО защитить Гренландию от Трампа

Ранее о готовности отправить войска на остров заявила Эстония. Глава МИД республики Магнус Цахкна не решился уточнять размер возможного контингента.