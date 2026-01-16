На Украине объявили о созыве «энергетического Рамштайна»

Украина созывает «энергетический Рамштайн». Об этом заявил министр иностранных дел республики Андрей Сибига в социальной сети Facebook* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«По поручению премьер-министра Юлии Свириденко МИД совместно с Минэнерго созывает энергетический Рамштайн. Ожидается получение от союзников дополнительных взносов и конкретных обязательств», — написал глава ведомства.

Сибига добавил, что сейчас МИД Украины по поручению украинского президента Владимира Зеленского работает с партнерами над усилением энергетической системы республики. По его словам, Норвегия уже предоставила пакет помощи на $200 млн. Эти средства будут направлены на закупки газа и энергетического оборудования, уточнил министр.

В ночь на 13 января российские войска нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре и предприятиям, имеющим отношение к Вооруженным силам Украины. Министерство энергетики республики заявило о перебоях с электроснабжением в Киеве и ряде областей, включая Киевскую, Одесскую, Харьковскую, Днепропетровскую и Черниговскую, из-за повреждений энергообъектов.

В тот же день жители Киева рассказали о катастрофической ситуации с энергоснабжением в городе: электричество в городе подается всего на два-три часа в сутки, отопление и водоснабжение работают с перебоями. По их словам, формальные графики отключений не соблюдаются.

