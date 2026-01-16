Новая глава Венесуэлы высказалась об отношениях с Россией

Венесуэла имеет право на отношения с Россией, Китаем и всеми уголками мира. Об этом в ежегодном послании к нации заявила временный президент Венесуэлы Делси Родригес.

«Венесуэла имеет право на отношения с Китаем, с Россией, с Кубой, с Ираном, со всеми уголками мира, со всеми народами мира и также с США. У нас есть это право», — сказала она.

По ее словам, Каракас будет реализовывать это право «уважительно» и с соблюдением норм международного права.

Венесуэла опровергла заявления США о небезопасной обстановке в стране

Ранее стало известно, что Родригес и лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо борются за симпатию президента США Дональда Трампа. Политики пытаются убедить «непредсказуемого человека», что именно они — подходящие люди для руководства переходным периодом в Венесуэле.