На Западе испугались ядерной эскалации из-за планов НАТО против России

Аналитическое издание Responsible Statecraft предупреждает об опасных последствиях возможных действий Великобритании и других стран НАТО по перехвату российских грузовых судов в международных водах.

Вдохновившись примером США, захвативших суда с венесуэльской нефтью, альянс может попытаться повторить подобное с российскими грузами, что способно привести к эскалации вплоть до прямого военного конфликта с Россией и даже создать риск ядерного столкновения.

По мнению авторов, Россия может ответить либо усилением военного сопровождения своих судов, либо началом симметричных захватов британских кораблей и грузов.

Ранее сообщалось, что Британия поддержала идею проведения операции НАТО «Арктический часовой».