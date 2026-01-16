В Германии спрогнозировали «конец НАТО» из-за Трампа и Гренландии

Президент США Дональд Трамп готов получить Гренландию даже ценой конца НАТО, так как он не считает прекращение существования альянса чем-то страшным. Об этом в интервью RT заявил бывший майор бундесвера Флориан Пфафф.

«К сожалению, Трамп заявил, что готов пойти на это. Похоже, он готов заполучить Гренландию любой ценой», — сказал он.

По мнению бывшего немецкого офицера, американский лидер все равно не станет аннексировать остров, поскольку такое развитие событий может стать для США катастрофой. Пфафф уверен, что против Вашингтона в таком случае выступили бы не только европейцы, но и весь остальной мир.

Трамп отверг вопрос о готовности силой захватить Гренландию

Ранее Трамп не смог ответить на вопрос, важнее ли ему сохранить НАТО или получить контроль над Гренландией.