Раскрыта истинная причина отказа США от атаки на Иран

Стало известно, почему США отказались от атаки на Иран

Илья Родин

Советники сообщили президенту США Дональду Трампу, что нападение на Иран не гарантирует крах правительства республики, пишут обозреватели Александр Уорд и Лара Селигман в статье для The Wall Street Journal.

© Global Look Press

Специалисты разъяснили американскому лидеру, что армии не хватает огневой мощи на Ближнем Востоке для нанесения массированного удара.

Кроме того, заметили советники, те средства ПВО, что остались в макрорегионе после вывода ряда подразделений, не смогут надежно защитить американские войска и таких союзников, как Израиль, от иранских ракет.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков сообщил, что многие военные ресурсы США были перенаправлены с Ближнего Востока на другие направления.

В частности, несколько современных эсминцев и авианосная ударная группа были направлены в Карибское море.

Эксперт уточнил, что часть систем ПВО, в частности, батареи Patriot, были отправлены в Южную Корею.

По оценкам американских военных аналитиков, потребуется около пяти лет, чтобы заново произвести то количество ракет, которое было выпущено по Ирану летом прошлого года, потому что объем их выпуска в США сейчас небольшой, констатировал политолог.

Телеканал «Аль-Маядин» передал, в свою очередь, что США отказались от планов нападения на Иран после тщательной оценки потенциальных последствий.

Вашингтон также принял во внимание меняющуюся ситуацию в сфере безопасности в Иране и постепенное продвижение правительства к восстановлению контроля над страной, констатировали журналисты.