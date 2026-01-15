Зеленский ответил на критику Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на обвинение американского лидера Дональда Трампа в затягивании урегулирования конфликта. Об этом он высказался в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Зеленский подчеркнул, что Украина не является преградой на пути к миру, возложив ответственность за отсутствие соглашения на Россию.

«Именно российские ракеты, российские "Шахеды", российская попытка уничтожить Украину являются четкими доказательствами, что России нужны отнюдь не соглашения», — сказал он.

Ранее Трамп в интервью агентству Reuters назвал Зеленского главным препятствием на пути к миру. По его словам, президент России Владимир Путин «готов заключить сделку», а Киев менее готов к заключению мирного соглашения.