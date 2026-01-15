Белый дом объяснил слова Трампа об отмене выборов

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт официально прокомментировала резонансное заявление президента США Дональда Трампа о возможной отмене демократических выборов в стране. По словам официального представителя администрации, слова главы государства носили исключительно юмористический характер и были продиктованы уверенностью в эффективности проводимого курса. Трамп предположил, что при нынешних успехах его команды избирательный процесс вообще теряет всякий смысл.

«Президент просто шутил. Он говорил: "Мы делаем такую замечательную работу. Мы делаем всё возможное. Американский народ, возможно, думает, что нам следует просто продолжать в том же духе"», — пояснила позицию главы Белого дома Каролин Левитт в ходе брифинга.

Ранее агентство Reuters передало слова Дональда Трампа о ненужности выборов. "Добились таких успехов, что, если подумать, выборы вообще не нужны", - сказал президент.