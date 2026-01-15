Экс-майор бундесвера: Трамп хочет заполучить Гренландию любым способом

Президент США Дональд Трамп не считает конец НАТО чем-то страшным. Поэтому он хочет заполучить Гренландию любым способом, заявил RT бывший майор бундесвера Флориан Пфафф.

«К сожалению, Трамп заявил, что готов пойти на это. Похоже, он готов заполучить Гренландию любой ценой», — сказал он на видео, которое публикует Telegram-канал RT.

Флориан Пфафф, однако, считает, что аннексия острова стала бы для США катастрофой на глобальном, политическом и экономическом уровнях. Потому что против Вашингтона выступили бы не только европейцы, но и остальной мир.

Ранее Трамп заявил, что, если США не получат Гренландию, она якобы достанется России или Китаю.

Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен назвал возможное вторжение Соединённых Штатов в Гренландию концом для НАТО.

Он также призвал американского лидера уважать красные линии Копенгагена по Гренландии.