Кейт Миддлтон с новым цветом волос возглавила первый прием 2026 года

Принцесса Кейт Миддлтон провела торжественный прием в Лондоне. Об этом сообщает Tatler.

Кейт Миддлтон позировала с новым светлым оттенком волос. 44-летняя принцесса Уэльская позировала в красном брючном костюме Alexander McQueen. Образ она дополнила туфлями в тон Giavinto Rossi и ювелирными украшениями. Принцесса Уэльская провела торжественный прием в Виндзорском замке для женской сборной Англии по регби.

16 декабря папарацци засняли членов королевской семьи, которые направлялись на ежегодный праздничный обед Карла III в Букингемском дворце. Принц Уильям и Кейт Миддлтон вместе с детьми сидели в автомобиле. Принцесса Уэльская надела красный наряд с принтом, золотые длинные серьги и черный бант. Ее дочь, принцесса Шарлотта, была запечатлена в бордовом наряде. Девочке сделали прическу, украсив волосы красным бантом.

До этого состоялся торжественный ужин в честь визита президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и его жены Эльке Буденбендер. Перед банкетом принц Уильям и Кейт Миддлтон сфотографировались около украшенной елки. Принцесса позировала в тиаре «Восточный венец» королевы Виктории, впервые надев этот исторический головной убор.