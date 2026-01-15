Трамп высказался о ситуации в Иране

Президент США Дональд Трамп в четверг, 15 января, рассказал в эфире NBC News, что «вчера мы спасли много жизней» в Иране .

Вместе с тем, американский лидер не посчитал нужным раскрыть, решил ли он «принять меры» в отношении Ирана или пока анализирует обстановку.

Журналисты уточнили, что заявление главы США является очевидной отсылкой к его заявлению о том, что Тегеран прекратил убивать протестующих и приостановил некоторые запланированные казни.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Трамп продолжает внимательно следить за ситуацией «на земле» в Иране.

По ее словам, иранская сторона в среду, 14 января, дала понять, что «убийства и казни прекратятся». Она добавила, что в общей сложности «были спасены жизни 800 человек».