Германия не пустила в свои воды российский «корабль-зомби»

Германия не пустила в свои территориальные воды российский «корабль-зомби». Об этом сообщает Tagesschau со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщает издание, запрет коснулся нефтяного танкера Tavian. По информации западных СМИ, танкер может входить в состав «теневого флота» России.

Отмечается, что судно не пустили еще 10 января. Тогда танкер находился в Северном море к западу от Шлезвиг-Гольштейна и направлялся в сторону Балтийского моря. В какой-то момент к нему приблизился вертолет федеральной полиции Германии. После этого на Tavian передали сообщение о запрете на вхождение в немецкие воды.

Позже немецкие власти заявили, что судно следовало под ложным флагом, а его идентификационный номер был подделан. Такие суда формально не существуют, поэтому их называют «кораблями-зомби».

