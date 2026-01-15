Протасевич рассказал об операции КГБ Белоруссии по выявлению сети радиошпионов

Роман Протасевич в авторской программе "Без прикрытия" на телеканале СТВ раскрыл подробности операции КГБ Белоруссии по выявлению агентов, прослушивавших гражданских и военных пилотов.

24 декабря 2025 года председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель сообщил, что контрразведка республики выявила и ликвидировала разветвленную сеть иностранных спецслужб, которая работала на территории страны, занимаясь прослушкой пилотов гражданской и военной авиации. Он также рассказал, что сеть работала при содействии определенных лиц на белорусской территории. Речь шла об установке технических устройств, которые позволяли прослушивать переговоры пилотов как гражданской, так и военной авиации. Также велся мониторинг режимных объектов.

"Официальная версия звучит сухо: пресечена сеть, использовавшая радиоаппаратуру для несанкционированного прослушивания. Реальность сложнее и серьезнее. Согласно данным КГБ, была выявлена и нейтрализована законспирированная структура, созданная при поддержке извне. Ее конечная цель выходила далеко за рамки простого любопытства. Речь шла о получении возможности влиять на критически важные объекты", - сказал Протасевич.

По его словам, в фокусе внимания этой сети находились ключевые военные объекты - аэродромы и позиции противовоздушной обороны; силовые ведомства - от Министерства обороны и внутренних дел до Службы безопасности президента; обеспечение безопасности высшего руководства страны, включая детализацию маршрутов передвижения. Как сообщил ведущий, в зоне приема были частоты МВД, МЧС, каналы оперативных служб.

"Все эти данные в реальном времени оцифровывались и выгружались в открытый доступ в интернет. Этот шаг стал точкой невозврата. Участники сети добровольно лишились контроля над собранным, превратив локальные прослушки в дистанционный инструмент для внешних операторов", - рассказал он.

Протасевич проинформировал, что участники сети действовали не как случайные слушатели, а как целенаправленные сборщики: они искали и фиксировали шифры, позывные и технические параметры закрытых ведомственных каналов.

"Как признается один из задержанных, полученные данные, включая переговоры военных у границы, передавались дальше - в сеть, где их, по его же словам, могли слушать "заинтересованные структуры", - поделился ведущий.

Задержания

Как сообщил Протасевич, после полного вскрытия схемы были проведены одновременные задержания. Всего к ответственности привлечено более 50 человек, изъято свыше 500 единиц радиооборудования - значительная часть без разрешительных документов. Обнаружено около 66 тыс. записей перехваченных переговоров. По его словам, экспертиза однозначно подтвердила: часть изъятой информации содержит сведения, составляющие охраняемую законом государственную тайну. На основании установленных фактов собраны доказательства, возбуждено уголовное дело, семеро ключевых участников преступной схемы взяты под стражу. "Следствие квалифицирует их действия по наиболее тяжким статьям уголовного кодекса: статья 356 (измена государству) и статья 358 (шпионаж). Речь идет о сознательном подрыве безопасности страны. Санкции по этим статьям не оставляют пространства для снисхождения. Обвиняемым грозит пожизненное лишение свободы или высшая мера наказания", - добавил автор программы.