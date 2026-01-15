Белый дом анонсировал встречи США и Дании по Гренландии каждые две-три недели

Встречи совместной рабочей группы США и Дании по Гренландии будут проходить каждые две-три недели. Об этом на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

© Zuma/ТАСС

14 января в Вашингтоне состоялась встреча глав МИД Дании и Гренландии Ларса Лёкке Расмуссена и Вивиан Моцфельдт с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и американским госсекретарем Марко Рубио.