Зеленский раскрыл последствия удара по Харькову

После удара по Харькову в городе произошли массовые отключения электроэнергии. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате удара 400 тысяч горожан остались без света и тепла. Зеленский рассказал, что обсудил ситуацию с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и проинформировал его о нуждах Украины для защиты и укрепления противовоздушной обороны (ПВО).

«Российские удары во время такой холодной зимы создают нам серьезные вызовы», — подчеркнул он.

Ранее в Харькове прогремела серия взрывов. Сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по объектам инфраструктуры в поселках Посочин и Дергачи.