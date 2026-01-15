Тимошенко заявила, что ее счета заблокировали
Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ее счета заблокировали до решения суда.
"Что такое сюр? Это когда ты планируешь оплатить залог по откровенно заказному политическому делу <...>, но не можешь этого сделать. Потому что твои счета заблокированы еще до решения суда", - написала она в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
"Такое оно - антикоррупционное правосудие международных мошенников. Вы, наивные, наверное, думаете, что такими примитивными шагами вынудите меня убегать или прекратить борьбу. Вы очень сильно ошибаетесь", - добавила Тимошенко.
Прокуроры будут просить суд назначить Тимошенко залог в размере $1,1 млн. Заседание по избранию ей меры пресечения пройдет утром 16 января.