Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ее счета заблокировали до решения суда.

"Что такое сюр? Это когда ты планируешь оплатить залог по откровенно заказному политическому делу <...>, но не можешь этого сделать. Потому что твои счета заблокированы еще до решения суда", - написала она в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Такое оно - антикоррупционное правосудие международных мошенников. Вы, наивные, наверное, думаете, что такими примитивными шагами вынудите меня убегать или прекратить борьбу. Вы очень сильно ошибаетесь", - добавила Тимошенко.

Прокуроры будут просить суд назначить Тимошенко залог в размере $1,1 млн. Заседание по избранию ей меры пресечения пройдет утром 16 января.