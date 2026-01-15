Филиппо: Украине не нужно давать ни одного солдата, оружия и евро

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал президента Франции Эммануэля Макрона «прекратить позорный фарс» с закупками оружия для Украины. Политик высказался в своем аккаунте в соцсети Х.

«Украинский конфликт выглядит так: вы даете деньги Украине, которая покупает на них американское оружие. А затем они закрывают вашу больницу и говорят, что денег больше нет. Давайте прекратим этот позорный фарс! Ни одного евро, ни одного оружия, ни одного солдата для Украины и для войны, которая не является нашей» — заявил Филиппо.

19 декабря 2025 года большая часть государств Евросоюза одобрила для Украины кредит на €90 млрд на 2026-2027 годы, который будет обеспечен деньгами стран ЕС, а не замороженными российскими активами. Венгрия, Чехия и Словакия не стали участвовать в выдаче займа.

14 января 2026 года Фон дер Ляйен пояснила, что треть суммы, то есть €30 млрд, отправится в украинский бюджет, а €60 млрд будет потрачено на закупку военной техники. При этом Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС еще рассматривает вариант использования замороженных российских активов для удовлетворения финансовых потребностей Киева.

Также 15 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Будапешт инициирует общенародную петицию против планов ЕС выделить Украине кредит на €90 млрд.

Ранее Макрон заявил о стремлении Франции «внушать страх».