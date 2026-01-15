Ушла из жизни принцесса Греческая и Датская Ирина

Принцесса Греческая и Датская Ирина, сестра испанской королевы Софии, скончалась в возрасте 83 лет. Об этом сообщает CNN.

Ирина Греческая ушла из жизни в 13:40 по московскому времени во дворце Сарсуэла в Мадриде.

Согласно информации RTVE, в последнее время проблемы со здоровьем не позволяли принцессе Ирине принимать участие в публичных и благотворительных мероприятиях.

