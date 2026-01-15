Стало известно, кто убедил Трампа отказаться от нападения на Иран

Катар, Оман и Саудовская Аравия приложили значительные дипломатические усилия, чтобы убедить главу США Дональда Трампа не атаковать Иран и дать Тегерану «шанс показать добрые намерения». Об этом пишет Agence France-Presse со ссылкой на саудовского чиновника.

Источник заметил, что три арабские страны в последний момент решили «предпринять отчаянную попытку» убедить Дональда Трампа предоставить Ирану шанс «продемонстрировать благие намерения».

«Мы сказали США, что атака на Иран приведет к серии серьезных ответных ударов в регионе»,— уточнил собеседник агентства.

Диалог по этой теме все еще продолжается, чтобы «чтобы закрепить хрупкое доверие [между сторонами] и сохранить позитивный настрой», пояснил чиновник.

США начали возвращать авиацию и сотрудников на базу в Катаре

По данным агентства, в четверг, 15 января, уровень угрозы на авиабазе США в Катаре был понижен, персоналу базы разрешили вернуться на объект.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что три арабские страны предупредили Вашингтон о последствиях для мирового рынка энергоресурсов в целом от эскалации конфликта на Ближнем Востоке.