Тайная дочь Фредди Меркьюри умерла от редкой формы рака
Тайная дочь фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри Биби умерла от рака. Об этом сообщает Daily Mail.
Биби было 48 лет. Причиной ее смерти стала редкая форма рака позвоночника — хордома. Отмечается, что у Биби остался муж и двое детей. Супруг женщины добавил, что она умерла мирно, а ее прах развеяли в Альпах.
Существование дочери Меркьюри долгое время оставалось тайной. Эта информация раскрылась лишь в 2025 году, после выхода книги Лесли Энн Джонс «Любовь, Фредди». Как сообщила автор книги, певец поддерживал с дочерью близкие отношения до самой своей смерти, и даже посвятил ей несколько песен.
Муж Биби добавил, что его семья рассматривает возможность публикации фотографий с Фредди Меркьюри, которые ранее не были доступны общественности.