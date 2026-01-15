На Украине назвали условие для изменения позиции по конфликту

Президента Украины Владимира Зеленского не волнует мнение граждан об окончании конфликта с Россией и их готовность идти на уступки. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Зеленский на уступки идти не хочет (что и подтвердило недавнее заявление Трампа о том, как Зеленский тормозит мирный процесс)», — отмечается в материале.

В случае, если энергетическая система Украины окажется в состоянии полного коллапса, переговорная позиция Киева может существенно измениться, допускает «Страна.ua».

«Однако власти, судя по их действиям и заявлениям, не верят в возможность полного коллапса. А потому и на уступки идти не намерены», — признает издание.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что глава России Владимир Путин готов заключить сделку и завершить конфликт, а его украинский коллега Владимир Зеленский — нет.