Суд Германии назвал заказчика диверсии на «Северных потоках»

Федеральный верховный суд Германии пришел к выводу, что диверсия на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" с высокой вероятностью была организована иностранным государством. Об этом сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на судебное постановление от 10 декабря.

В материалах суда, опубликованных 15 января, указывается, что подразумевается именно Украина. Документ был выпущен в ответ на апелляцию защиты гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву.

27 октября Апелляционный суд Болоньи постановил выдать Германии Сергея Кузнецова. По словам адвоката Канестрини, защита хочет обратиться в Кассационный суд для обжалования этого решения.

Кузнецов был задержан в августе в Италии. Его подозревают в причастности к подрывам "Северных потоков". Итальянский суд оставил его под стражей, а сам задержанный отрицает свою вину и отказался добровольно вылетать в Германию. Расследование ведут правоохранительные органы Германии, где ранее выдали ордер на арест украинского дайвинг-инструктора Владимира Журавлева, которого также подозревают в подрыве "Северных потоков". Подробнее ― в материале "Газеты.Ru".