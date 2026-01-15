В США раскрыли необычную просьбу Израиля к Трампу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил президента США Дональда Трампа отложить удары по Ирану. Информацию о необычной просьбе раскрыло издание The New York Times (NYT).

Разговор двух лидеров состоялся в среду, 14 января. Утверждается, что после него Трамп решил смягчить риторику в отношении Тегерана.

Со схожими просьбами к Трампу обратились и другие союзники США на Ближнем Востоке, включая Саудовскую Аравию, Катар, Египет и Оман.

Ранее Трамп проинформировал Иран, что он не планирует атаку на страну, несмотря на его критику вокруг протестов. «Около часа ночи он получил информацию о том, что Трамп не хочет войны и просит Иран не нападать на интересы США в регионе», — отмечается в материале.