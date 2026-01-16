Мачадо отдала свою Нобелевскую премию мира Трампу

Венесуэльская оппозиционная политик Мария Корина Мачадо сообщила, что во время своей встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме она передала ему свою Нобелевскую премию мира.

Встреча, которая длилась более двух часов, состоялась в четверг. Ранее Мачадо заявляла, что Трамп заслуживает этой награды за военную операцию против Венесуэлы и захват президента Николаса Мадуро, в то время как сам Трамп выражал сомнения в уровне её поддержки внутри страны.

Трамп заявил, что заслужил Нобелевскую премию больше других

Напомним, Мачадо получила Нобелевскую премию мира в 2025 году за, как было указано, неустанную работу по защите демократических прав венесуэльцев, а после атаки США она заявила о готовности оппозиции взять власть.

Ранее сообщалось, что США захватили уже шестой танкер в районе Венесуэлы.