Лукашенко раскрыл секрет, как выучить китайский язык

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 15 января, заявил, что для освоения китайского языка нужно не бояться его учить.

© Администрация президента РФ

Ранее белорусский лидер назначил главой государственного учреждения «Администрация Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» Татьяну Харлап, которая до этого занимала должность генерального консула в Гонконге.

Политик поинтересовался у нее, выучила ли она китайский язык. Харлап ответила отрицательно, отметив, что язык является очень тяжелым для изучения.

— Это потому, что ты не учила. Мы с (лидером Китайской Народной Республики — прим. «ВМ») Си Цзиньпином дружны, по-семейному встречаемся. Он говорил, что самое главное, чтобы выучить китайский. Я вот запомнил его слова: его (китайский язык — прим. «ВМ») не надо бояться. Там же художником надо быть, чтобы эти иероглифы нарисовать. Главное, не бояться, — высказался Лукашенко.

Он отметил, что президент Казахстана Касым Жомарт Токаев знает китайский язык в совершенстве и ранее работал переводчиком, передает Telegram-канал «Пул Первого».

18 июня 2025 года на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин рассказал, что его внучка свободно общается на китайском языке со своей воспитательницей из Пекина. Глава государства также отметил рост интереса к китайскому языку в стране.