Фон дер Ляйен сделала заявление о безопасности Гренландии

Гренландия может рассчитывать на поддержку Евросоюза, в том числе в вопросах безопасности, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции на Кипре. Это стало первым подобным публичным заявлением со стороны руководства ЕС.

По ее словам, Евросоюз готов оказывать Гренландии политическую, экономическую и финансовую поддержку, а также участвовать в обеспечении ее безопасности. Фон дер Ляйен отметила, что вопросы арктической безопасности в первую очередь относятся к компетенции НАТО, однако подчеркнула, что Арктика и стабильность в регионе имеют ключевое значение и для ЕС. В этой связи Евросоюз намерен наращивать инвестиции и поддержку Гренландии.

Заявление прозвучало на фоне обострения дискуссии вокруг статуса острова. Гренландия входит в состав Датского королевства, однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости ее перехода под контроль Соединенных Штатов, ссылаясь на стратегическое значение региона для американской национальной безопасности. При этом он уклонялся от прямых ответов на вопросы о возможности применения военной силы.

Власти Дании и Гренландии ранее предупредили США о недопустимости посягательств на территориальную целостность острова и призвали уважать существующие границы. В январе страны Евросоюза обсудили возможные меры реагирования на случай, если угрозы в адрес Гренландии со стороны Вашингтона примут практический характер, передает «Радиоточка НСН».