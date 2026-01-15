Оскорбивший Трампа рабочий внезапно разбогател

Сотрудник завода Ford в Детройте Ти Джей Сабула, отстраненный от работы после обмена оскорблениями с президентом США Дональдом Трампом, собрал внушительную сумму пожертвований. Об этом свидетельствуют данные со страниц сбора на платформе GoFundMe.

Ранее сообщалось, что во время осмотра Трампом завода Ford в Детройте Сабула, на фоне истории с файлами скандального финансиста Джеффри Эпштейна, назвал американского лидера «защитником педофилов».

Глава государства оскорбил мужчину в ответ и показал ему средний палец. На этом история не закончилась — руководство завода отстранило Сабулу от работы на время расследования инцидента.

Трамп показал средний палец во время экскурсии по заводу Ford

Пользователи соцсетей назвали Сабулу патриотом США и открыли для него два сбора. За сутки американцы пожертвовали мужчине $481 тыс. и $330 тыс. соответственно ($811 тыс. в общей сложности, 63,6 млн рублей по курсу на 15 января).

Всего было совершено более 21 тыс. пожертвований.

Ранее директор по связям с общественностью администрации президента США Стивен Ченг сообщил, что реакция хозяина Белого дома была «адекватной и недвусмысленной».