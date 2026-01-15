В Киеве нет света уже третий день

У жителей Киева третий день нет света на фоне длительных экстренных отключений электричества. Об этом в четверг, 15 января, сообщило местное издание «Страна».

По словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, улучшение ситуации с энергоснабжением и отоплением в столице страны ожидается не раньше 16 января.

— Третий день блэкаута в Киеве. Паблики, отслеживающие ситуацию со светом в столице, сообщают, что света нет полностью или частично у всех подгрупп, — говорится в материале, который цитирует РИА Новости.

13 января журналист немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер заявил, что Киев находится на грани катастрофы из-за успешных ударов российских войск по энергосистеме города. По его словам, атаки Вооруженных сил России привели к серьезным последствиям — в тысячах домов отключилось отопление, возникли перебои с электричеством и водой.

12 января украинские СМИ сообщили, что крупные местные торговые сети, такие как «АТБ», «Аврора» и «Сильпо», стали приостанавливать работу супермаркетов в Киеве и Киевской области в связи с серьезными проблемами с электроснабжением.