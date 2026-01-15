Зеленский встретился с вернувшимся на Украину Залужным

Владимир Зеленский встретился с экс-главкомом ВСУ, послом в Великобритании Валерием Залужным после его возвращения в Киев. Об этом пишет РБК.

В конце декабря украинские СМИ сообщили, ссылаясь на источники, о планах Залужного вернуться на Украину и уйти в отставку с должности посла.

«Встретились с Валерием Залужным. Поблагодарил его за работу в команде Украины. И важно, что мы все вместе защищаем независимость Украины, наши национальные интересы, наших людей. Обсудили дипломатические задачи, которые актуальны сейчас и могут укрепить всех нас», — разъяснил Зеленский.

Напомним, что в феврале 2024 году украинский лидер провел ротацию в ВСУ — заменил Залужного на Александра Сырского. Бывший главком получил должность посла Украины в Великобритании.